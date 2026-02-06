サンワサプライは、102.4Whの電池容量を搭載した超小型ポータブル電源「BTL-RDC45」を発売した。AC出力やUSB、シガーソケットなど、さまざまな給電方法に対応し、アウトドアや災害時の備えとして活用できるモデルとなっている。価格は4万9500円。●軽量コンパクトで持ち運びやすいBTL-RDC45は、女性でも持ち運びやすい軽量でコンパクトなサイズ。収納時も場所を取らず、防災バッグや車内への常備にも適している。日常使いから