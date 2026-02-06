レアル・マドリーに所属するヴィニシウス・ジュニオールのガールフレンドが披露したド派手なコスチュームが話題だ。英紙『THE Sun』が報じている。25歳ブラジル代表FWの恋人はヴァージニア・フォンセカ。インフルエンサーでテレビタレントの26歳は、ブラジルのエンターテインメントブランド「GSHOW」の写真撮影で、大胆な衣装を身に着けたようだ。「それは非常に露出度が高い宝石付きのハイライズボディスーツで、ほぼ膝丈のブ