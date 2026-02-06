ヨドコウ [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比22.2％減の134億円に減ったが、通期計画の170億円に対する進捗率は79.3％となり、5年平均の77.4％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.6％減の35.1億円に減る計算になる。 直近3ヵ月