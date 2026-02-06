生化学工業 [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比57.7％減の15.7億円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の13.5億円→10.5億円(前期は19.3億円)に22.2％下方修正し、減益率が30.2％減→45.7％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益も従来予