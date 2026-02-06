リンコーコーポレーション [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比6.5％増の5億6000万円に伸び、通期計画の4億6000万円に対する進捗率が121.7％とすでに上回り、さらに5年平均の99.6％も超えた。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常損益は1億円の赤字(前年同