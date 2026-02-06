コーチ・エィ [東証Ｓ] が2月6日大引け後(16:00)に業績修正を発表。25年12月期の連結経常利益を従来予想の1.6億円→2億円(前の期は1.9億円)に26.3％上方修正し、一転して1.5％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常利益も従来予想の1.4億円→1.8億円(前年同期は1億円)に29.8％増額し、増益率が31.8％増→71.0％増に拡大する計算になる。