東京計器 [東証Ｐ] が2月6日大引け後(16:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比77.7％増の21.8億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の40.6億円→46億円(前期は50億円)に13.3％上方修正し、減益率が18.8％減→8.0％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の32.3億円→3