山東省淄博市博山区でガラス職人が1400度の高温の溶解炉でガラスを溶かし、成型作業を進めていた。中国新聞網が伝えた。中国のガラス伝統工芸品である博山琉璃の歴史は西周時代までさかのぼることができる。現地のガラスメーカーが開発したガラス製の馬「琉璃馬」の文化クリエーティブグッズは、春節（旧正月、今年は2月17日）を控え、オンライン・オフラインで人気を集めており、生産と出荷のピークを迎えている。（提供/人