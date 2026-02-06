宇宙にかかわる産業をより盛り上げようと、神奈川県や日本テレビなどが「神奈川宇宙サミット」を開催しました。宇宙産業やビジネスを盛り上げ、宇宙をより身近に感じてもらうきっかけ作りを目的に、5日、横浜・みなとみらいで「神奈川宇宙サミット」が開催されました。宇宙サミットには、JAXAの研究所がある神奈川県を中心に、宇宙ビジネス事務局という部署もある日本テレビなどが参画し、各企業から月面のVR体験ができるブースな