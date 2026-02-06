NHKにて音楽特番『NHK MUSIC SPECIAL中島みゆき オールタイム・リクエスト』が3月21日に放送される。【画像】“あの名曲”の映像も!?ギターを構え歌う中島みゆき同番組は、歌手の中島みゆきが視聴者からのリクエストをもとに、DJスタイルで進行する。リクエスト募集もきょう6日からスタートしている。ラジオパーソナリティーとして絶大な人気を誇る中島。2018年を最後に本格的なDJを行うことはなかったが、久しぶりのDJを