◇プロ野球・巨人春季キャンプ第2クール2日目（6日、宮崎）キャンプ恒例のメニューとなっている1500ｍ走。この日、最後の練習メニューとしてピッチャー陣が走りました。昨年の1位は横川凱投手、2位が赤星優志投手に3位が西舘勇陽投手でした。このオフに山崎伊織投手、赤星投手とともに走り込んできたという西舘投手が、最初から速いペースを保ち、1位でゴール。タイムは5分15秒でした。2位は横川投手の5分30秒、3位は戸郷翔征投手