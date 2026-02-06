選挙運動用のバイクに乗るチュアン・リークパイ元首相＝3日、タイ・トラン（共同）タイで8日に下院総選挙が投開票される。清廉な政治家として広く尊敬を集める政界の重鎮、チュアン・リークパイ元首相（87）が南部トランで共同通信の取材に応じ、政界にはびこる汚職の撲滅が争点の一つだと語った。どの政党も過半数に達する見込みは薄く、連立交渉が複雑化するとも指摘した。下院の定数500を争う選挙戦はアヌティン首相の中道