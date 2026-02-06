東京VのMF森田晃樹（25）と、日テレ東京VベレーザのMF菅野奏音（25）が“開幕”をアピールした。東京Vは8日に味スタで100年構想リーグ開幕戦の水戸戦、日テレ東京Vベレーザは14日にWEリーグ後半戦初戦の仙台戦（味フィ西が丘）を控えている。ともに10番を背負うチームの司令塔。森田は「新シーズンだし、今後はないシーズンで、いつもと違う。楽しみにしている」菅野も「リーグもAWCもある。リーグ戦はこのままではまだまだ。全