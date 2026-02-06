ミュージシャンの高橋まことの政治的暴言が止まらない。高橋は2月5日のXで、高市早苗首相と韓国の李在明大統領のドラムセッションの動画に対し《ドラマーから一言!! ドラム舐めんなよ。パフォーマンスとは言えなんだこれ!? 》と記し、高市氏のテクニックを《ポンコツ!!》と酷評した。「高市さんは大学時代に軽音部でドラマーをしており、その縁からドラムパフォーマンスへ至ったと思われます。プロの高橋さんからみれば “お粗