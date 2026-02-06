プロ野球・オリックスは5日、7月の6試合で開催される「Bsオリ姫デー2026」に向けて『オリ姫が選ぶバファローズの推しメン(オリメン)』投票を開催することを発表。6日に投票がスタートしました。オリックスは毎年テーマを設定し、ファン投票を実施。得票順にオリメンランキングを決定してきました。今年のテーマは「自然体」。評価基準は「何も飾らない姿、凛とした佇まい。存在そのものが魅力的なバファローズの選手」となっていま