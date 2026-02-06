ママさんの膝に乗りたい猫さん。お利口で礼儀正しい行動に賞賛の声が集まっています。 話題の投稿は49.8万回再生を記録し、「この、ゴロゴロの音が、大好きです」「いいエンジン音」「たまらん」「疲れが吹っ飛びます」といった声が寄せられています。 【動画：ママの膝に乗りたい『甘えん坊の黒猫』→そばにやって来ると…尊すぎるアピール】 おしゃべりなかまってちゃん TikTokアカウント『最愛のごまち』に投稿された