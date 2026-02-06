猫同士で『おしりのニオイを嗅ぐ』理由4つ 犬や猫に見られる『おしりのニオイを嗅ぐ』という行為。嗅がれるほうも嗅がれるほうで詝どんな気持ちなの？詝と疑問に思ったことがあるでしょう。そもそも彼らは嗅覚が鋭いのだから『臭いのでは？』と想像してしまいますよね。 実は詝クサイ詝以上に貴重な情報が詰まっているのです。ということで今回は、猫同士が『おしりのニオイを嗅ぐ理由』を4つ紹