病気ではないが決して快調でもない……。年を重ねると増えてくる“なんとなく不調”に効く体操を、ごぼう先生が毎回ひとつ考案。体を動かして、不調を撃退しよう！■今週の体操は…「高血圧緩和」に「脇腹＆腸腰筋のばし」年を重ねて血管が硬くなると、心臓が血液を送り出すときに強い力がかかり血圧が高くなります。そんな高血圧の予防・緩和に不可欠なのが血管の弾力性を取り戻すこと。全身の血流量を上げると、血管の内皮細胞が