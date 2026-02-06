◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」芸能担当になって約１か月。昨年まではレイアウト担当で、自宅と会社の往復だった。取材生活は新鮮で、仕事内容も変わり、勉強になることばかりだ。ある日、ベテラン漫才コンビ「ザ・ぼんち」の里見まさとを取材した。８１年に「ザ・ぼんち」で、９３年には「里見まさと・亀山房代」で２度も上方漫才大賞を受賞したレジェンド。昨年は７３歳にして、結成１６年以上の漫才師による賞レース