ＪＲＡは６日、シュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）がアラブ首長国連邦で行われるアブダビゴールドカップ・リステッド（現地７日、アブダビ競馬場・芝１６００メートル）に出走すると発表した。鞍上はジョアン・モレイラ騎手の予定。同馬は、昨年１１月には豪州へ遠征。ラッセルボールディングＳに出走し６着だった。なお、同レースはＪＲＡで馬券の発売は行われない。