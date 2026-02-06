「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが、全身ユニクロコーデを披露した。６日までに自身のインスタグラムを更新し「ユニクロ２０２６Ｓ／Ｓ展示会へ！最近たくさんユニクロ着てるから新アイテム見れて嬉（うれ）しかった」という。グレーを基調としたファッションを披露し「こちら着用してるのも全身ユニクロです」と明かした。Ｍａｔｔは最近、ダイエットに成功したことが話題に。父の桑田真澄氏からのア