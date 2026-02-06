Ｊ１清水は８日、Ｊ１百年構想リーグ初戦で名古屋と敵地対決に臨む。今季から初めて主将を務めるＭＦ宇野禅斗（２２）が６日、三保グラウンドでの一部非公開練習後に取材に応じた。新生エスパルスの先頭に立ち、開幕白星をつかみ取る決意を口にした。昨季、初めて開幕戦のピッチに立った若武者は、今季さらに成長した姿でチームを率いる。清水は神戸でリーグ２連覇を成し遂げた吉田孝行監督、名古屋もミハイロ・ペトロヴィッチ