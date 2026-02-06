アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」にて提供されている人気メニュー「ロブスタークロー」身がギュッと詰まった希少価値の高い天然ロブスターの爪を温製で味わえる「WINTER LOBSTER Thanks Fair」が14日間限定で開催されます☆ レッドロブスター「WINTER LOBSTER Thanks Fair」 提供メニュー：ロブスタークロー（HOT)価格：3ピース 1,749円（税込）／5ピース 2,849円（税込）開催期間：2026年