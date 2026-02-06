「パンツ万博」という名に見覚えはあるだろうか。昨年末に放送された「THE W」の舞台上で、「1秒も面白くなかった」という霜降り明星・粗品氏による、あまりにもストレートで容赦のない酷評をされ“公開処刑”のようなダメ出しを食らった、結成1年目のお笑いコンビだ。放送直後からSNSでは賛否両論が巻き起こり、瞬く間に注目を浴びる存在となった二人だが、意外にも本人たちの表情に悲壮感はない。世間の反響をどう受け止めたのか