６日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４３５円６４銭（０・８１％）高の５万４２５３円６８銭だった。３日ぶりに上昇した。朝方に一時８００円超下落したが、その後は決算の内容が好感された銘柄を中心に買われた。前日の米株式市場で、貴金属や暗号資産「ビットコイン」の下落を受けて投資家心理が悪化し、主要な株価指数が下落した。東京市場でも、取引開始直後には売り注文が先行した。しかし