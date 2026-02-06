タレントのデヴィ・スカルノ氏（85）が、元マネージャーの女性に暴行を加え、ケガを負わせたとして傷害の疑いで書類送検された。事件が起きたのは昨年10月。東京都内の動物病院で、処置をめぐる口論の末、殴る・蹴るなどの暴行に及んだとされている。報道によれば、当時は飲酒していた可能性もあるという。デヴィ氏は昨年4月にも、飲食店でスタッフにシャンパングラスを投げつけたとして暴行容疑で書類送検されており、今回が初め