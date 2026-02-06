東京都の世田谷区選挙管理委員会が不在者投票の案内書類に誤った候補者名簿を同封して送ってしまうミスがありました。これにより4人の有権者が隣の選挙区の候補者の名前を投票用紙に記入し投票してしまったということです。ミスがあったのは、世田谷区選挙管理委員会が2月2日に送付した東京5区と6区の選挙区に住む有権者12人分の不在者投票です。区の選管によりますと、不在者投票の案内書類に同封される候補者名簿について5区の有