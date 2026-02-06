河村隆一が、横浜、東京、大阪の3都市をまわるビルボードライブツアーを4月より開催する。 （関連：YOSHIKI、MLB開幕戦でピアノ演奏河村隆一、吉川晃司、玉置浩二、MISIA……国歌独唱を務めたキャリアアーティスト） 本ツアーでは、バンドメンバーに葉山拓亮（Pf）、福田真一朗（Gt）、菰口雄矢（Gt）、沼澤尚（Dr）わかざえもん（Ba）、中西智子（Ba）らを迎え、ビルボードライブな