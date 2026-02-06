スカイマークは、ボーイング737-8型機を4月に受領する。日本の航空会社で最初の受領となる見通し。当初の予定より1か月遅れる。機体には新たなデザインを施し、現行のデザインを踏襲しつつ、ブランドカラーの「SKY BLUE」を垂直尾翼から機体下部へと流れるように拡張し、最新機種の躍動感とともに、新たなフェーズへ前進を続ける意思を表現した。ウイングレットは、「たくさんの温かさ（ハート）をさらに多くの人々に届けたい」と