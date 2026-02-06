週末の土日にかけて、冬型の気圧配置が強まる見込みです。関東などでも上空の寒気がかなり強く、日本海側の地域では雪の降り方が強まり、大雪のところもあるでしょう。関東は7日(土)の夜を中心に雪が降りそうです。8日(日)午前9時の予想天気図です。西高東低、冬型の気圧配置が強まるでしょう。日本海では等圧線の間隔が小さく、雪雲をもたらす北よりの風も強い見込みです。8日は寒気もかなり強まりそうです。上空およそ1500メート