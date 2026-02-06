東京電力の福島第一原子力発電所の事故から来月で15年となるのを前に、東京消防庁は放射性物質の漏えいなどを想定した大規模訓練を行いました。6日午前、東京・立川市で、放射性物質を取り扱う化学工場が爆発し、周囲に放射性物質などが漏れ出したという想定で訓練が行われ、東京消防庁や自衛隊の隊員らおよそ150人が参加しました。 訓練には、東京消防庁が来月導入する予定の4足歩行ロボットが登場。被ばくの可能性があって隊員で