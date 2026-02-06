週末にかけて強烈寒波が襲来し、日本海側を中心に大雪となるおそれがあります。また、関東でも雪の積もる所がある見込みで注意が必要です。急速に発達する低気圧の影響で、北海道では風が非常に強く猛吹雪となっています。予想される最大瞬間風速は35メートルで、台風並みの暴風が吹く所もあるでしょう。そして、7日は強烈な寒波が襲来し日本海側を中心に雪が強まる予想で、関東でも雪の範囲が増えてくる見込みです。8日朝までに予