ポケモンセンターで14日、カジッチュ型ケースに入った「あまーい＆すっぱいりんご味グミ」が登場する。【写真】センス抜群！小物入れにも使える『ポケモン』カジッチュ型ケースカジッチュがデザインされたかわいらしいオブジェ風のケースに、りんごの形をしたソフトな食感のグミが入っている。りんごの味が進化を決めるカジッチュをイメージした2種類のフレーバーを、食べ比べできる。価格は1947円。ポケモンセンターオ