演劇作家の岡田利規が「夢幻能」の構造を用いて現代社会を描く音楽劇「未練の幽霊と怪物」の第２弾として「珊瑚（さんご）」「円山町」の２本を作・演出する。「能のフォーマットを使ってもっと作ってみたかった」という岡田と、背景説明や展開を盛り上げるアイ（狂言方）の役回りを前回に続いて担う片桐はいりに、話を聞いた。（山内則史）霊に語らせる沖縄と円山町シリーズの最初は２０２１年の「挫波（ザハ）」「敦賀」だっ