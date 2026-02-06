「日本ハム春季キャンプ」（６日、名護）昨季限りで現役を引退した元中日で球団ＯＢの中田翔氏が、古巣のキャンプを訪問した。フリー打撃中にグラウンドに姿を見せ、ケージ裏へ。雨が強さを増すと一塁側ベンチに移動して、後輩たちの練習を見守った。ベンチ内ではグラウンドに出ようとした新庄剛志監督と言葉をかわし、「ちょっとゆっくりしてよ」と声をかけられ笑顔を見せた。訪問後には「すごく楽しかったですし、嬉しか