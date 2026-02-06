実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。話題となっている米実業家イーロン・マスク氏（54）の投稿に言及した。純資産が7500億ドル（約118兆円）に達し、世界一の大富豪となったマスク氏。しかし、5日には「Whoever said “money can’t buy happiness” really knew what they were talking about」とポスト。訳すと「“お金で幸せは買えない”と言った人は、本当にその意味を理解して