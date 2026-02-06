俳優イ・ボムスと通訳者イ・ユンジンの夫妻が、破局説から2年を経て離婚の法的手続きを終えた。2月6日、イ・ボムスの所属事務所Y.ONEエンターテインメントは公式立場を発表し、「イ・ボムスは離婚に関する法的手続きを、円満な合意を通じて終了した」と明らかにした。【写真】「性格の違い」という夫に「性に対する“格”の違い」と反論する妻所属事務所は「イ・ボムスとイ・ユンジンは十分な協議を経て相互の誤解を解消し、今後は