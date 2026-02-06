「本当に緊張している。でも万全の準備を終えたので、ぜひ期待してほしい」ZICOが約8年ぶりとなる日本単独公演を目前に控え、率直な思いを明かした。【写真】ZICO＆YOASOBI・ikuraコラボ曲の“意味深”コンセプトZICOは2月7日、東京・京王アリーナTOKYOで単独コンサート「2026 ZICO LIVE：TOKYO DRIVE」を開催する。近年は、HYBE傘下KOZエンターテインメントからデビューした6人組ボーイズグループ「BOYNEXTDOOR」のプロデューサー