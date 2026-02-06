首都圏で相次いだ匿名・流動型犯罪グループによる強盗事件のうち、2024年10月に横浜市で男性が暴行され死亡した事件を指示したとして、警視庁などの合同捜査本部は6日、強盗致死容疑などで男4人を再逮捕した。