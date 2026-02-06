「ママってナカマイリマスターだったんだ！」【写真】息子が与えてくれた称号とは……息子からそんな称号をもらったエピソードを描いた漫画がSNSで話題になっている。Xに投稿したのは育児漫画家naoさん（@nao68220905）。昨年末、お肉屋さんへ出かけたnaoさんと息子さんと娘さんだが肉屋は大行列！驚いているところに「えーうそやろ！すごいやんかぁ！」と見ず知らずのおばちゃんが登場。naoさんが「年末はやっぱり良いもん食べた