中国科学院地質・地球物理学研究所や中国科学院空天信息創新研究院（航空宇宙情報イノベーション研究院）の科学者は、中国の無人月探査機の嫦娥6号によって地球から見て月の裏側で採取されたサンプルの研究をベースに、リモートセンシング画像と組み合わせることにより、数十年にわたって採用されてきた月の天体衝突のクレーター年代学モデルを修正し、月の表と裏における隕石衝突フラックス（隕石衝突率）が基本的に一致すること