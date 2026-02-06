日産「“新型”ちいさいミニバン」グラバイトまもなく登場！日産のインド現地法人である日産モーター・インド社は、新型の7人乗りB-MPV「GRAVITE（グラバイト）」を2026年2月17日に正式発表します。2025年末にティザー画像が公開されて以来、新しいファミリーカーとして注目が集まっています。【画像】超カッコいい！ これが日産の新たな「ちいさいミニバン」です！（30枚以上）「B-MPV」とは、Bセグメントのプラットフォーム