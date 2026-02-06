J1アビスパ福岡は6日、来年の加入が内定している神奈川大のMF前田快（こころ）（21）と福岡大のDF坂井悠飛（21）が、日本サッカー協会からJリーグ特別指定選手に承認されたと発表した。背番号は前田快が55、坂井が56。今後は大学に所属したまま、Jリーグの公式戦に出場できる。ボランチが主戦場の前田快は1月の宮崎キャンプに参加し、豊富な運動量や効果的な攻撃参加で存在感を高めてきた。公開された練習や試合では封印してき