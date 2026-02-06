顔のトラブルを報告…「痒そう」 フリーアナウンサーの橋本志穂(58)=福岡県出身=が公開した顔面トラブルが話題を呼んでいる。「数日前、なんだか顔が痒くなってきて、寝る前に鏡を見たら真っ赤になってた。瞼も腫れて重いの…翌日皮膚科に行きました。薬塗って2日過ごし、3日目はゴルフだったので薬の上に日焼け止めしてマスクして防御したら、すっかり良くなった…乾燥と更年期とまぁいろいろ弱ってるんだろうなぁ