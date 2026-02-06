きょう午前、山形県米沢市の工場で、除雪作業をしていた59歳の男性が、屋根から落ちてきた雪に当たり、大けがをしました。 事故があったのは、米沢市直江石堤にある硝子加工会社の敷地内です。 警察によりますと、きょう午前9時半ごろ、高畠町に住む59歳の会社員の男性が、ほかの従業員と一緒に除雪作業をしていたところ、高さおよそ7メートルの工場の屋根から落ちてきた雪に当たりました。 この事故で、男性は腰の骨を折