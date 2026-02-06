昨季限りで名古屋グランパスを契約満了となったキャスパー・ユンカーが、タイ強豪のブリーラム・ユナイテッドに加入するようだ。デンマークメディア『Tipsbladet』が現地２月５日に報じた。現在31歳のデンマーク人FWは、複数の母国クラブやノルウェーのクラブを経て、2021年に浦和レッズに移籍。23年に名古屋へレンタルで加入し、翌年に完全移籍へ移行したが、昨シーズン終了をもって契約満了となっていた。 去就が注目