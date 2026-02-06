スクウェア・エニックス・ホールディングスは5日、株主優待制度の導入を発表した。この株主優待発表に市場も反応し、6日の終値は前日より160.5円高い、2715円（＋6.28％）となった。【写真】純銀製のスライムがデザイン！スクエニ株主優待の記念メダル株主優待制度の導入の目的は、「株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、より多くの投資家の皆様に当社株式を長期にわたって保有いただくことを目的として、株主優待制