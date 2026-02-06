インフルエンザ感染者数の推移厚生労働省は6日、全国約3千の定点医療機関から1月26日〜2月1日の1週間に報告されたインフルエンザの感染者数は計11万4291人で、1機関当たり30.03人だったと発表した。前週比1.80倍で、4週連続の増加。1シーズン中に、警報レベルとされる1機関当たり30人をいったん下回った後、再び上回るのは、少なくとも過去10シーズンで初めて。今季、流行当初はA香港型（AH3型）の新たな変異株「サブクレードK