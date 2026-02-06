東京証券取引所6日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が反発した。好決算企業を中心に買い注文が入った。朝方は米国株安の流れを受けて、下げ幅が一時800円を超える場面もあった。終値は前日比435円64銭高の5万4253円68銭。東証株価指数（TOPIX）は46.59ポイント高の3699.00と最高値を更新した。出来高は約28億544万株だった。