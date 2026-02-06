昨季限りで中日で現役引退した元日本ハムの中田翔氏が6日、古巣となる沖縄・名護の1軍キャンプ地を訪問。10学年後輩の清宮幸太郎内野手に、「自分超え」となるシーズン30発を期待した。日本ハム時代は巨人移籍までの21年途中まで約3年半ともにプレー。当時はまだ若手だった清宮幸も今季は選手会長となり、中田氏も「大丈夫ですか？」と冗談交じりに突っ込むも、続けて「まあ、それは冗談だよ。しっかりしてましたよ。さっきも